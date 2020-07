Kamere v divjini so v pokrajini na zahodu Tajske, kjer je nekoč živelo veliko število indokitajskih tigrov, že v mesecu februarju in marcu v svoj objektiv ujele 3 mlade tigre, kar se je na tem območju zgodilo prvič po štirih letih.

Tigri so bili tukaj žrtve divjega lova in vrsta je bila skoraj povsem iztrebljena, nekaj izmed preživelih pa naj bi se preselilo 50 kilometrov bolj južno, v bližino meje z Mjanmarom, kjer je pokrajina težje dostopna in so tako bolj zaščiteni pred divjim lovom.

Ravno pred strahom, da bi ponovno prišlo do prepovedanega lova, tajske oblasti posnetkov niso izdali v javnost do danes, ko so se z njim pohvalili na svetovni dan tigra.

»Ne moremo še z gotovostjo trditi, da so se tigri ponovno ustalili na tem območju,« je za CNN povedal Chris Hallam, koordinator za južno Azijo globalne organizacije za ohranitev divjih mačk Panthera. Hallam je ob tem še dejal, da gre na posnetkih verjetno za tri mlade samce, ter da so zelo srečni, da tigre lahko pozdravijo nazaj na območju, ki je bilo zgodovinsko znano, kot njihovo zelo priljubljeno prebivališče.

Obstoj tigrov je negotov Število divjih tigrov se skokovito zmanjšuje in obstoj te vrste divjih mačk je pod velikim vprašajem. Še stoletje nazaj je bilo v divjini moč najti okoli sto tisoč tigrov, danes pa je jih je le še 3900, večina njih je v Indiji. Prav Indija je ena redkih držav, ki se v zadnjih letih odlično spopada z nevarnostjo izumrtja tigrov, saj se je njihova populacija med leti 2014 in 2018 povečala za tretjino. Slabše gre drugim azijskim državam. Tiger je nekoč v divjini živel po skoraj vsej Aziji, danes pa ga ni mogoče več najti na Kitajskem, Kambodži, Laosu, Vietnamu in Mjanmaru. Povsem so že izumrle tri vrste teh divjih mačk in sicer kaspijski tiger, javanski in balijski tiger. Prav tako v divjini ni več moč najti južnokitajskega tigra, ki pa še živi v nekaterih rezervatih. V divjini je tigra moč tako najti še v 13 državah, ki so se vse zavzele, da bi populacijo divjih mačk dvignile za 50 odstotkov do leta 2022, ko je po kitajskem koledarju na vrsti tigrovo leto.