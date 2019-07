Po podatkih indijskega popisa tigrov se je število tigrov v divjini povečalo iz 2226 na 2967, kar je po besedah indijskega premierja Narendre Modija zgodovinski dosežek. Ob tem se je Modi ponovno zavezal k zaščiti tigrov.

Za popis tigrov so v Indiji uporabili 26.000 fotoaparatov z detektorji gibanja, ki so v znanih habitatih posneli skoraj 350.000 fotografij. Z računalniškimi programi prepoznave so nato pregledali fotografije, da so lahko na njih prepoznali posamezne živali. Tigrov niso šteli le elektronsko. 380.000 kvadratnih kilometrov terena so pristojni natančno pregledali tudi peš.