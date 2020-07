Predsednik Wiederer je delil (ne)srečo

Na žrebu na Dunaju so rokometaši Celja Pivovarne Laško in igralke Krima Mercatorja dobili nasprotnike v skupinskem delu lige prvakov (prvakinj) v sezoni 2020/21. Celjani bodo igrali v skupini B, v kateri so še Barcelona, Veszprem, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporožje in Zagreb, Ljubljančanke pa v skupini A z ekipami Metz, Rostov Don, Kristiansand, Esbjerg, Ferencvaroš, CSM Bukarešta in Bietigheim.