Kraške jame brez množice obiskovalcev

V kraških turističnih biserih so v prvi polovici julija imeli od 10 do 30 odstotkov običajnega obiska, kar je premalo za njihovo dolgoročno preživetje. Prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj predlaga, da bi država razširila možnost koriščenja turističnih bonov tudi za oglede naravne in kulturne dediščine državnega pomena.