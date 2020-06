Turistični boni: zakaj ne tudi za Postojnsko jamo?

Ena najbolj vročih tem zadnjih dni so zagotovo turistični boni, ki jih bo država podarila Slovencem za pomoč slovenskemu turizmu. Komu, koliko, v kakšni obliki, vse to so bila vprašanja, ki so se postavljala. Ko pa je pretekli teden državni zbor sprejel tretji sveženj protikoronskih ukrepov, je postalo jasno, da boni ne postavljajo vseh turističnih ponudnikov v enak položaj. Medtem ko so se jih predvsem razveselili ponudniki namestitev, saj bodo boni veljali za nočitve ali nočitve z zajtrkom, so nad tem, da so bili spregledani, razočarani drugi turistični ponudniki.