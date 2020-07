Trenutno druga igralka na lestvici WTA se je nastopu na Siciliji odpovedala zaradi nejasnih koronskih predpisov, so danes sporočili prireditelji teniškega turnirja v Palermu. Po trenutni uredbi morajo vsi, ki potujejo iz Romunije v Italijo, obvezno v 14-dnevno karanteno. Teniški prireditelji v Italiji so 28-letni Halepovi sporočili, da to pravilo zanjo ne bo veljalo, a se je dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam v Parizu 2018 in Wimbledonu 2019 kljub temu odločila, da bo izpustila turnir v Palermu.