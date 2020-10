Thiema ne bo v Parizu

Avstrijski teniški igralec Dominic Thiem se je odpovedal nastopu na zadnjem mastersu sezone v Parizu, ki bo v glavnem delu žreba potekal od 2. do 8. novembra. Razlog so po poročanju avstrijske tiskovne agencije Apa bolečine zaradi žulja, ki so ga ovirale med turnirjem na Dunaju.