Dallas je zaradi poškodb nekaterih igralcev na branilskih položajih v moštvo pripeljal organizatorja igre Treya Burka, ki je v letošnji sezoni igral za Philadelphio.

V povprečju je dosegal 5,9 točke in 2,1 podaje v dobrih 13 minutah na tekmo, spada pa v skupino igralcev, ki lahko do konca sezone podpiše kratkoročno pogodbo z moštvi, ki bodo sodelovala v Orlandu v preostanku tekmovalnega obdobja.

Dallas je že pred tem zaradi poškodbe ostal brez Jalena Brunsona in Courtneyja Leeja, z Burkom pa po pisanju The Athletica želijo razbremeniti Luko Dončića.

Obenem isti medij poroča, da se je igranju v Orlandu odpovedal center Dallasa Willie Cauley-Stein. Šestindvajsetletnik je v letošnji sezoni prišel v Dallas iz Golden Stata, na 13 tekmah pa je v povprečju na tekmo dosegel 5,2 točke in 4,6 skoka. Center se je odločil, da bo meseca julija ostal z nosečo partnerico, s katero bosta v tem času dobila otroka.

Moštvo iz Teksasa je s tem izgubilo moža, ki je skušal nadomestiti prispevek Dwighta Powella, ki si je sredi sezone strgal ahilovo tetivo in bo prav tako počival do začetka prihodnje sezone. Več bremena bo tako na centrskih položajih padlo na Kristapsa Porzingisa, Maxija Kleberja in Bobana Marjanovića.

Dallas je prvi del sezone končal s 40 zmagami in 27 porazi in zaseda sedmo mesto pred nadaljevanjem sezone, ki se bo predvidoma začelo 30. julija z osmimi tekmami rednega dela.