Robertsova je dejala, da bi lahko bil »mehurček nujen, da bi prihodnjo sezono sploh izpeljali". V pogovoru za ameriški medij ESPN je pozdravila nadzorovano okolje, v katerem doslej ni bilo zabeleženih pozitivnih testov in ki ni prineslo drugih večjih težav.

V ligi NBA niso zabeležili pozitivnih testov že tri tedne, nekateri igralci, ki so bili pozitivni, pa so morali v karanteno preden so se podali v Orlando, kjer bo potekal zaključek sezone. »Nisem kot predsednik Trump, ki verjame, da bo virus v dveh tednih izginil. Molim pa, da se bomo za začetek prihajajoče sezone spoprijemali z drugačnimi okoliščinami, ki nam bodo dopuščale normalno igranje košarke,« je dejala Robertsova.

»Poznam le to, kar se dogaja zdaj. Zato se lahko zgodi, da bo 'mehurček' edini možni način za igranje košarke, če se položaj ne spremeni,« je še dodala Robertsova, ki se sicer zaveda, da igralci tako celotne sezone brez svojih družin ne bi mogli odigrati.

Je pa presenečena, da v Orlandu vse deluje tako dobro in da bodo na svoj račun zaradi odlične zdravstvene in ostale oskrbe prišli tako igralci na Floridi kot navijači pred televizijskimi ekrani. Letošnja sezona lige NBA se bo sicer nadaljevala v noči iz 30. na 31. julij s tekmama med New Orleans Pelicans in Utah Jazz ter z mestnim obračunom obeh moštev iz Los Angelesa, Lakers proti Clippers.