Maruša Mišmaš Zrimšek je bila glavna junakinja četrtega letošnjega atletskega mitinga lige Telekom Slovenije. Grosupeljčanka je v soloteku na 2000 m z zaprekami s časom 5:56,28 dosegla drugi čas vseh časov na svetu, njen dosežek pa je po mednarodnih tablicah vreden prek 1200 točk, kar govori o veličini dosežka. Petindvajsetletna atletinja Massa je bila nad dosežkom navdušena, priznala pa je, da je imela v mislih tudi svetovni rekord, ki ga s časom 5:52,80 ohranja Nemka Gesa Krause. »Za takšen podvig bi morala imeti vsaj narekovalko ritma. Sama ne slovim kot najboljša narekovalka. Vseeno sem zelo zadovoljna,« je pripovedovala Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je krepko izboljšala tudi državni rekord ter postavila najboljši izid sezone na svetu. Dosežek potrjuje odlično delo in sodelovanje s trenerjem Tevžem Korentom.

Prehodni pokal memorialne discipline Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana je po pričakovanju prejel dvajsetletni Nick Kočevar. Atlet Massa je v sprintu na 100 m s časom 10,49 dosegel najhitrejši letošnji čas v Sloveniji ter za pet stotink zaostal za osebnim rekordom. Mladi sprinter je v polfinalu s časom 10,50 najprej izenačil svoj dosežek iz Slovenske Bistrice, v finalu pa dodal še stotinko. »Končno, pa je le šlo. Pomembna stotinka,« je bil po razglasitvi uradnih rezultatov zadovoljen oče in trener Mitja Kočevar. »Zaradi študijskih obveznosti sem imel naporen teden. Zato bom verjetno prihodnji konec tedna na državnem prvenstvu v Celju tekel le na 200 m,« je bil zadovoljen Nick Kočevar. S tribune ga je spremljala tudi sestra Tina, ki ga je navdušila za atletiko.

Po poškodbi stopala se je na atletske steze vrnila Anita Horvat. Slovenska rekorderka na 400 m včeraj s časom 53,62 ni blestela, a optimistično zre na naslednje preizkušnje, med katerimi bo tudi nastop na mitingu diamantne lige v Monaku. »Počutim se bolje in komaj čakam na nastop na državnem prvenstvu,« se veseli Anita Horvat. Številni najboljši slovenski atleti včeraj niso imeli svojega dne. Lia Apostolovski je v skoku v višino preskočila 181 cm ter za 11 cm zaostala za letošnjim dosežkom v Slovenski Bistrici. Tina Šutej je v skoku ob palici skočila kar devetkrat, torej dvakrat več kot pred dvanajstimi dnevi na finalu atletskega pokala Slovenije, ko je z dosežkom 475 cm postavila državni rekord. Ljubljančanka je 430 in 450 cm preskočila v tretjem poskusu, na 462 cm pa je letvico trikrat podrla.

Glavni organizator tekmovanja, Atletsko društvo Mass, je imel včeraj vse razloge za zadovoljstvo. Vodja tekmovanja Albert Šoba je bil še v začetku tedna zaskrbljen, saj je bila vremenska napoved slaba. Ker je Hrvaška v zadnjih tednih z zelenega nazadovala na rumeni epidemiološki seznam, je kazalo, da Hrvati v Ljubljani ne bodo smeli nastopiti. Toda Šoba je zavihal rokave ter na šolskem ministrstvu naletel na kooperativnega delavca. »Z direktorata za šport na pristojnem ministrstvu se je zelo zavzel Darko Repenšek ter v sodelovanju z drugimi državnimi institucijami omogočil, da so hrvaški atleti dobili dvanajsturne prepustnice, tako da je bila mednarodna konkurenca močnejša,« je pojasnil Albert Šoba, ki je v Ljubljano poleg najboljših Slovencev in Hrvatov pripeljal atlete iz Nemčije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Italije, Avstrije, Venezuele in Hrvaške. Povrhu je bila včeraj ploha v Ljubljani tik pred tekmovanjem, tako da je četrti letošnji miting minil v ugodnih vremenskih razmerah.