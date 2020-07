»Ne pade nam na pamet, da bi dovolili zabave, festivale in podobna množična zbiranja. In ne bomo dopustili, da zaradi ene zabave in širjenja koronavirusa Novalja pride na rdeči seznam,« je v začetku meseca obljubljal Ante Dabo, župan mesta Novalja. Hkrati je napovedal, da popuščanja na Pagu ne bo, sploh pa ne v lokalih in klubih na najbolj razvpiti plaži Zrće, saj ne bodo dopustili, da gre turistična sezona po zlu zaradi »neodgovornega vedenja, ki bi v nevarnost spravilo celotno Novaljo in okoliška mesta«. A glede na posnetke, ki jih je objavila nemška televizija RTL, se zdaj dogaja točno to, kar je župan obljubljal, da se ne bo zgodilo. Pravi koronapartiji skratka, s čimer se Zrće skupaj z otokom Pagom pridružuje veseljačenju turistov na plažah nekaterih drugih evropskih držav, ki so malo pozabile na korono.

Slika Zrća, ki jo je predstavil RTL, je namreč precej podobna fotografijam iz Španije in Francije. Tam so se na plažah brez upoštevanja primerne fizične razdalje v juliju gnetle množice ljudi, nič bolje pa ni bilo minuli konec tedna na hrvaškem otoku Murter, ko je bilo zaradi gneče na plaži Slanica menda težko dobiti že prostor za brisačo. Takšno ravnanje je daleč od smernic hrvaškega nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki priporoča največ 15 oseb na sto kvadratnih metrih površine, še bolj pa so se od teh smernic oddaljili na plaži Zrće, kjer mladi vsako poletje norijo od jutra do jutra.

Novinarka RTL: Vedejo se, kot da ne bi bilo korone Čeprav festivalov na plaži Zrće letos ne bo, se zabava menda nadaljuje tudi brez njih. »Dolge vrste pred klubi, po več sto žurerjev na ozkem plesnem parketu, do roba polni žurerski čolni spominjajo na čas pred koronavirusom, vendar pa govorimo o trenutni resničnosti na Hrvaškem… Upoštevanje varnostne razdalje, nošenje mask in higiena so tu preteklost, čeprav število okuženih na Hrvaškem raste. Se razvija novo žarišče koronavirusa?« se sprašuje komentator prispevka televizije RTL, na katero so se obrnili gledalci, ki trenutno dopustujejo na Pagu, češ, »kar se dogaja tu, ni več normalno, klubi so polni, v njih pa je vsaj po dva tisoč ljudi«. Njihove izjave je potrdila tudi novinarka RTL Madeline Zilch, ki se je v minulih dneh udeležila nekaterih zabav v klubih na Zrću. Kot pravi, je šokirana in za dogajanje, ki mu je bila priča, nima besed, mladi dopustniki, s katerimi je govorila, pa po njenih besedah želijo samo eno stvar – da se zabavajo brez ovir in brez izgubljanja časa za razmišljanje o koroni. Prav tako se v Novalji, kot dodaja, s korono ne ukvarjajo kaj dosti niti vsi drugi, maske pa ne nosijo celo natakarji v barih in restavracijah, tisti, ki jo imajo, pa jo imajo zataknjeno pod brado. Podobno naj bi bilo po poročanju RTL tudi v nekaterih drugih obalnih krajih na Hrvaškem, na primer Medulinu, kjer so se nemški turisti pritoževali nad prepolnimi plažami, umazanimi stranišči ter neuporabo mask v restavracijah, lokalih in celo bolnišnicah.