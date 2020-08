Največ okuženih je med mlajšimi, po 11 jih je v starostnih skupinah med 15 in 24 let in med 25 in 34 let, kažejo podatki sledilnika za covid-19.

Po njihovih podatkih je trenutno v Sloveniji 193 aktivno okuženih oseb, nove okužbe pa so v sredo potrdili v 21 občinah. Največ so jih potrdili v Mestni občini Ljubljana, in sicer pet. Po dve okužbi so potrdili še v občinah Ribnica, Domžale, Slovenj Gradec in Črnomelj. Po eno okužbo so potrdili v občinah Kranj, Celje, Ilirska Bistrica, Ig, Koper, Trbovlje, Ivančna Gorica, Nova Gorica, Sežana, Škofja Loka, Tržič, Borovnica, Duplek, Kostanjevica na Krki, Kungota in Piran.