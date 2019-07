Danes okoli 1. ure zjutraj je med krajem Caska in klubom Kalypso v Zrćah izbruhnil hud požar, ki je požiral borovski gozd. Ker se je ta čas na najbolj znani hrvaški plaži odvijal festival Fresh Island Festival, so morali iz Zrć evakuirati okoli 10 tisoč ljudi. Gašenje požara je oteževala močna burja, plameni pa so se tekom noči razširili vse do ceste, ki povezuje Novaljo in mesto Pag.

Kot je medtem za Anteno Zadar sporočil župan Novalje Ante Dabo, so gasilci do jutra uspeli požar spraviti pod nadzor. Pravi, da je zgorelo okoli 5 hektarjev gozda, ni pa bilo poškodovanih. Pri gašenju so gasilcem pomagala tudi tri gasilska letala.

Tiskovna predstavnica policije Maja Brozičević je izjavila, da pričakujejo, da bodo požar kljub močni burji kmalu pogasili.

Kot je pojasnila, so v zgodnjih jutranjih urah gasilcem na tleh pomagala tri gasilska letala, po 8. uri pa je požar gasilo samo še eno letalo. Potrdila je, da so evakuirali 10.000 udeležencev festivala Fresh Island in da poškodovanih ni bilo.

V pogovoru za regionalno televizijo N1 je Dabo dejal, da je požar izbruhnil pri enem najstarejših klubov na plaži Zrće. Poudaril je, da zaradi hitrega posredovanja gasilcev noben objekt ni bil ogrožen.