Nekdanjemu domžalskemu policistu Gregorju Makovcu, ki je, kot smo že poročali, stopil na drugo stran zakona, so vrhovni sodniki znižali kazen. Za zapahi bo pet in ne šest let, so odločili. Glede višine njegove kazni sicer različna sodišča nikakor niso istih misli. Ko je bil aprila 2017 na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen zaradi preprodaje in omogočanja uživanja prepovedanih drog, jemanja podkupnine ter poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, je dobil tri leta in osem mesecev zapora. Po pritožbah (tako obrambe kot tožilstva) na višje sodišče mu je to kazen močno zvišalo, in sicer na kar šest let zapora. Zagovornik Dušan Csipö pa je z vložitvijo zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče zdaj vendarle dosegel nekoliko nižjo kazen.

Šlo mu je le za lastno korist

Ko so pred leti v enem od ljubljanskih stanovanj policisti zasegli 22 zavitkov heroina, je Makovec enega od njih (z okoli 0,8 grama droge) izmaknil iz vrečke za zavarovanje materiala. Nato jo je dal nekemu odvisniku. Obsodili so ga tudi, ker je prek znanca spravil v promet najprej eno škatlico, nato pa še 160 posameznih tablet dormicum, uspaval, ki spadajo med prepovedane droge. Kupoval jih je po en evro, prodajal pa po dva in pol. Izkazalo se je tudi, da je organiziral in nadziral sicer neuspeli poskus vloma v trgovino Tuš na Dobu pri Domžalah. Prav tako je v zameno za okoli 200 evrov podkupnine znancu pomagal pri prirejanju prometne nesreče. Znanec se je namreč z mini morisom pijan zaletel in tako ni bil upravičen do zavarovalnine. Makovec mu je natančno pojasnil, kje in kako se mora zaleteti, da je kolega lahko terjal povrnitev škode od zavarovalnice.

Makovec je zanikal krivdo. Trdil je, da je šlo le za »priboljške«, ki jih je omogočal malim »ribam«, da je pri svojem policijskem delu prišel do velikih. Istih misli pa ni bil policist, ki je delal z njim in je nezakonitosti prijavil, prav tako tudi ne tožilstvo in sodišče. Slednja sta ocenila, da mu je šlo le za lastno korist in nič drugega. Na prvostopenjsko sodbo, ki je, kot zapisano, znašala tri leta in osem mesecev ter še 2800 evrov denarne kazni, se je obramba pritožila na višje sodišče, češ da je dokazov premalo in ga je treba oprostiti. Če pa to ne, pa mu vsaj ponovno soditi oziroma mu dati nižjo kazen. Toda višji sodniki so na koncu pritegnili tožilstvu, da je kazen še premila in mu jo zvišali kar na šest let. Stransko denarno kazen pa so mu črtali.