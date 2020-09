Pri obeh osumljencih so se policisti oglasili 27. avgusta. Med hišno preiskavo pri osumljencu iz podlehniške občine so poleg sedmih svežih rastlin prepovedane konoplje, ki so bile velike od 2,5 do 3,3 metra, zasegli še šest plastičnih vrečk s posušenimi rastlinski delci konoplje in plastično posodo, v kateri so bili prav tako posušeni delci konoplje. Za preiskavo so se odločili zaradi obvestila na anonimni telefon policije.

Tudi drugega osumljenca so policisti obiskali na podlagi predhodne informacije, da neznan mlajši moški v gozdu v občini Majšperk goji prepovedano konopljo. V gozdu so prijeli osumljenca in mu zasegli 21 rastlin konoplje, ki so bile v dveh plastičnih rastlinjakih.