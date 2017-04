»Morda je bil res dober policist, a je storil več kaznivih dejanj. Niti ene olajševalne okoliščine ne najdem,« je v zaključnem govoru v procesu zoper nekdanjega domžalskega policista Gregorja Makovca zatrdila tožilka Sonja Breznik. Sodni senat pod vodstvom Vladislave Lunder ji je pritrdil. Nekdanji policist bo, če bo nepravnomočna sodba obveljala, moral za zapahe za tri leta in osem mesecev ter plačati še 2800 evrov kazni. Njegov odvetnik Dušan Csipö je napovedal pritožbo.

Zgodba o policistu Makovcu, ki spominja na tisto iz filma Dan za trening z Denzelom Washingtonom v glavni vlogi, le da je precej bolj benigna, je znana. Večkrat smo že poročali, da je imel Makovčev policijski partner dovolj njegovega spornega početja in je vse skupaj naznanil nadrejenim. Posebni oddelek policije je nato svojemu policijskemu kolegu tudi prisluškoval. Na koncu so spisali ovadbo, tožilstvo pa obtožnico za kar nekaj kaznivih dejanj. Sodišče ga je spoznalo za krivega petih. In sicer je prek znanca spravil v promet najprej eno škatlico, nato pa še 160 posamičnih tablet dormicum, ki spadajo med prepovedane droge. Kupoval jih je po en evro, prodajal po dva in pol. Mimogrede, v ta posel je bil vpleten tudi soobtoženi Armin Vezirović, ki je bil danes nepravnomočno obsojen na pol leta zapora. Kaznivo dejanje je storil tudi, ko je organiziral in nadziral sicer neuspeli poskus vloma v trgovino Tuš. Za ta del so bili dokazi še posebno trdni, saj so Makovcu prisluškovali. Tako je sodišče lahko jasno razbralo, kako je najprej vlomilcem dal jasna navodila, nato pa tudi zahteval plačilo. Za nekaj malega podkupnine (šlo naj bi za okoli 200 evrov) je nekemu znancu pomagal pri prirejanju prometne nesreče. Ta znanec se je namreč z mini morrisom pijan zaletel in tako ni bil upravičen do zavarovalnine. Makovec pa mu je natančno pojasnil, kje in kako se mora zaleteti, da je kolega lahko terjal povrnitev škode od zavarovalnice.