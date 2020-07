»Tilda Swinton je nedvomno prepoznana kot ena najbolj izvirnih in mogočnih igralk, ki so se dokazale konec prejšnjega stoletja,« je dejal umetniški direktor festivala Alberto Barbera. Sedaj 59-letna igralka je debitirala v CarravagiuDereka Jarmana leta 1986, z njim pa je sodelovala še v sedmih drugih filmih, med njimi v The Last of England (1987), Vrt (1990), Edward II (1991) in Wittgenstein (1993). Za vlogo odločne korporacijske odvetnice v filmu Michael Clayton (2007), ki ga je režiral Tony Gilroy, je prejela oskarja in nagrado bafta za najboljšo stransko vlogo.

Ann Hui pa je Barbera opisal kot »eno najbolj spoštovanih, ustvarjalnih in vsestranskih azijskih režiserk našega časa«. Režiserka je po študiju na univerzi Hongkong in kasneje v Londonu v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja leta 1979 debitirala s celovečercem The Secret, s katerim se je poleg Tsuija Harka, Johna Wooja in Patricka Tama vzpostavila kot vodilna sila hongkonškega novega vala. Do svojega 73. leta je ustvarila 26 filmov, dva dokumentarca in številne kratkometražne filme.

Na 77. beneškem filmskem festivalu, ki bo potekal od 2. do 12. septembra, bodo zaradi posledic pandemije koronavirusa prikazali manj filmov kot v prejšnjih izdajah, v veljavi bodo tudi stroga pravila omejevanja socialnih stikov. Seznam filmov bodo predstavili 28. julija.