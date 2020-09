V Benetkah se je danes po 11 dnevih filmov in srečanj v znamenju mask in priporočene fizične razdalje zmagovito končal beneški filmski festival. 77. Mostra ni bila zmagovita samo zato, ker so razglasili zmagovalce, ampak predvsem zato, ker so organizatorji festival kljub pandemiji koronavirusa uspešno pripeljali do konca. Njihov pogum, da so ga priredili v živo in s tem postali prvi veliki mednarodni filmski festival, ki si je v času korone to drznil, je filmski industriji vlil nekoliko več upanja v prihodnost, dobitnikom nagrad pa je dal novih moči za snemanje naslednjih filmov.

Ko gre za nagrajence, presenečenj, kot je bil morda lanski Joker, ni bilo. Nomadland, eden od zgolj dveh ameriških filmov med 18 filmi v tekmovalnem programu letošnje Mostre, je bil tudi eden od največjih favoritov, zagotovo pa film, o katerem se je pred festivalom največ pisalo. Poetični film ceste s Frances McDormand v glavni vlogi in v režiji kitajske filmarke Chloé Zhao, ki je z njim na nek način nadaljevala svojo zgodbo o ameriški divjini, ki jo je začela z Jahačem (The Rider), je – tako kot mnogim kritikom – očitno legel tudi žiriji s Kate Blanchett na čelu. Tisti, ki prisegajo na drznejše, hitrejše in kontroverznejše filme, pa so bili potešeni, ko so razglasili dobitnika velike nagrade žirije. Prejel jo je distopični mehiški film režiserja Michaela Franca Nuevo Orden ali New Order, ki se začne z bogataško poroko, nadaljuje z delavsko revolucijo in konča s kaosom, čeprav ni zasedel prvega mesta, pa zagotovo velja za film, o katerem se bo letos še veliko govorilo in pisalo.