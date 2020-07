Psihološka grozljivka Koča, mednarodna koprodukcija, ki sta jo zrežirala Severin Fiala in Veronika Franz, je med petimi filmi glavnega tekmovalnega programa na 16. Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina ponudila »injekcijo svežine in nove energije v žanru, kjer se nam zdi, da smo že vse videli«, kot je zapisala žirija, ter osvojila hudega mačka za najboljši celovečerni film. »Koča v ameriško grozljivko mojstrsko vnaša evropske elemente, spretno prehaja iz žanra v žanr, meša napetost z atmosfero, grozljivost s pretresljivostjo, žanrske klišeje z izdelano psihologijo in presenetljivim koncem,« so še menili člani žirije, ki so jo sestavljali stripar Zoran Smiljanić, igralec Matjaž Javšnik in režiser Tomaž Gorkič.

Nagrado hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarni film je dobil kanadski dokumentarec o ameriški skupini Swans Kje se konča telo? v režiji Marca Porsie. Žirija, v kateri so bili publicist Igor Vidmar, glasbenik Jernej Šavel in glasbeni založnik Ivor Knafelj, je presodila, da »suvereno portretira sonično potovanje benda«, ki se je s svojo inovativnostjo in brezkompromisnostjo uvrstil med najpomembnejše skupine na prehodu iz 20. v 21. stoletje.

Za najboljši kratki film je nagrado Slakov hudi maček dobil film Začarani mečevalec v režiji Kevina McTurka. »Visokokakovostna animacija nas popelje v sanjski svet mistične groze. Resničnost androidnega lika izbriše razliko med umetnim in mesenim ter v celoti prikaže veliki univerzum filmske fantastike,« je ugotovila žirija, v kateri so bili igralec Ludvik Bagari, filmski novinar Omar Parra in režiser Vasja Rovšnik. Ista žirija je odločila tudi o nagradi melies d'argent Evropske zveze festivalov fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični kratki film. Dobil jo je hrvaški film Slice of life v režiji Luke Hrgovića in Dina Juliusa, »temna alegorija prihodnosti s futurističnim vstopom v začetek konca kapitalizma«.

Žirije so se odločile še za nekaj posebnih omemb. V kategoriji glasbenih dokumentarcev si jo je prislužil hrvaški dokumentarec TustaAndreja Korovljeva o Branku Črncu - Tusti, pevcu legendarnih KUD Idijotov, v kategoriji kratkih filmov jo je dobil francoski film Dediščina, ki ga je režiral Pierre-Alexandre Chauva, pri nagradi melies d'argent pa španski film Rutina: prohibicija, pod režijo katerega se podpisuje SAM.