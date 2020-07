Gregor Pompe: Ognjemet povozil Beethovna

Zdaj že ne more biti dvoma, da bo koronakriza v prelepi slovenski domovini izredno močno zaznamovala kulturo. Toda virus krepi predvsem tisto, kar o kulturi že sicer meni šentflorjanska pamet. Pred nami tako stoji vse čistejša kupa slovenske kulture: ta je družbi, če je ni mogoče rentabilno prodati ali ideološko zlorabiti, v resnici odveč, še posebej če se želi dvigniti nad vsakdanjost Modrijanov, Avsenikov in Magnifica, o katerih poteka na raznih blogih in socialnih omrežjih zadnje tedne glasbeno-kulturni »diskurz«, mestoma celo »kulturni« boj. Seveda vsebinsko izpraznjen in dolgočasen, omejen na ločitve »vaš«/»naš«, »slovenski«/»neslovenski«, »levi«/»desni«. In to so sami specifično glasbeni označevalci, kajne?