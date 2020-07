»Uspelo nam je,« pa je tvitnil premier Janez Janša.

Z vrha EU odhajamo zadovoljni, saj je izkupiček od vseh dosedanjih pogajanj o večletnem evropskem proračunu najboljši, je po koncu maratonskih pogajanj ocenil premier Janez Janša, za katerega so bila to tretja evropska proračunska pogajanja. Slovenija ostaja neto prejemnica iz evropskega proračuna, je poudaril premier.

Dolga, a na koncu uspešna pot za Evropo in Slovenijo končana. Hvala odlični ekipi doma in v Bruslju. #EUCO #MFF #NextGenerationEU pic.twitter.com/zygkbQmGw4

Končni dogovor sicer ohranja krovni obseg sklada za okrevanje pri prvotno predlaganih 750 milijardah evrov, so pa članice v težavnih pogajanjih občutno zmanjšale obseg nepovratnih sredstev s 500 na 390 milijard, delež za posojila pa so zvišale z 250 na 360 milijard.

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta pozdravila dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19. EU je pokazala odločnost, je dejala Merklova po maratonskih pogajanjih in priznala: "Ni bilo lahko". Po Macronovih besedah pa je bil dosežen "zgodovinski dogovor".

»Ne glede na to, da smo izčrpani, vemo, da je to zgodovinski trenutek za Evropo,« pa je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen , ki se je Michelu in nemški kanclerki Angeli Merkel zahvalila za njun trud pri vodenju zahtevnih pogajanj. Dogovor je dokaz, da Evropa zmore ukrepati, je poudarila.

Michel je dogovor označil za odločilni trenutek za Evropo. »To je dober dogovor, to je močan dogovor, predvsem pa je to zdaj pravi dogovor za Evropo,« je dejal. Ne gre samo za denar, sporazum je tudi znak zaupanja v Evropo, je poudaril. »Uspelo nam je. Evropa je močna, Evropa je enotna,« je poudaril.

Janša: dodatnih 350 milijonov za Zahodno Slovenijo

Slovenija lahko v prihodnjih sedmih letih iz celotnega svežnja računa na 10,5 milijarde evrov, od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev, je povedal Janša

Premier izpostavlja še to, da je Slovenija v končnici pogajanj uspela iztržiti še dodatnih 350 milijonov evrov za razvitejšo od svojih dveh kohezijskih regij, Zahodno Slovenijo, ki se je zaradi svoje razvitosti soočala z občutnim padcem kohezijskih sredstev. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija bo po novem upravičena do trinajst odstotkov več sredstev, kot jih prejema v obstoječem finančnem obdobju.

Poleg tega bo Slovenija upravičena še do dodatnih 2,1 milijarde nepovratnih sredstev in imela bo na voljo do 3,6 milijarde evrov posojil v okviru novega instrumenta za okrevanje, jedrnega dela 750-milijardnega sklada za okrevanje.

Janša, ki se je kot slovenski premier o večletnem evropskem proračunu pogajal tako leta 2005 kot leta 2013, pravi, da je bilo tokrat drugače, saj je EU po brexitu drugačna. Razmerja sil so drugačna, vzpostavljajo se nova ravnotežja, kar je dodatno prispevalo k temu, da so pogajanja trajala štiri dni. To ni nujno nekaj slabega, saj je več manevrskega prostora za manjše države, je ocenil.