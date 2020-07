Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je približno pol ure pred polnočjo oznanil 45-minutni premor za posvetovanja v različnih ožjih sestavah, ki pa so trajala več kot šest ur. Zdaj so vendarle spet začeli skupno zasedanje.

Voditelji poskušajo že četrti dan doseči dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov.

V ospredju pogajanj je vprašanje višine nepovratnih sredstev v skladu za okrevanje. Po prvotnem predlogu naj bi bilo v 750-milijardnem skladu dve tretjini nepovratnih sredstev in tretjina posojil. Večina članic naj bi bila pripravljena pristati na znižanje nepovratnih sredstev do 400 milijard.

Varčna četverica vztraja

A varčna četverica - Nizozemska, Avstrija, Švedska in Danska - ter pridružena članica Finska so zahtevale znižanje krovnega obsega sklada na 700 milijard evrov, pri čemer naj bi šla polovica za nepovratna sredstva, polovica pa za posojila.

Večina preostalih držav na to ni pripravljena pristati. Omenjala se je kompromisna možnost po 375 milijard za nepovratna sredstva in posojila, a naj bi Avstrija in Nizozemska vztrajali pri dodatnem znižanju.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je v odziv na neuradne informacije o razpokah v enotnosti kluba varčnih držav tvitnil fotografijo, kako s kolegi iz Nizozemske, Danske, Švedske in Finske usklajujejo stališča o odprtih vprašanjih v pogajanjih.

Ob ponovnem začetku skupnega zasedanja se kot morebitna kompromisna številka za nepovratna sredstva omenja 390 milijard evrov.