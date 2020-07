"Pred nami je tretji dan pogajanj o evropskem proračunu in o skladu za okrevanje. To so moja tretja pogajanja o evropskem proračunu v moji politični karieri in dejansko gre na žalost bolj za pogajanja kot za usklajevanje," je dejal Janša v izjavi ob prihodu. Novinarji sicer nimajo dostopa do stavbe, kjer zasedajo voditelji, tako da vprašanj ni mogoče zastavljati.

"Razprave so bistveno bolj politične, kot so bile kadar koli doslej. Veliko je žal zahajanj v stranske teme in to preprečuje osredotočanje na ključne probleme," je poudaril Janša.

Od prekinitve drugega dne zasedanja v soboto nekoliko pred polnočjo je v ospredju vprašanje povezave med spoštovanjem vladavine prava in sredstvi iz proračuna. Madžarska in Poljska že vseskozi nasprotujeta načrtovani povezavi med evropskim denarjem in spoštovanjem vladavine prava in po navedbah diplomatskih virov ju je pri tem v razpravi na vrhu podprla tudi Slovenija.

Britanski časnik FT je v povezavi s tem na Twitterju zapisal, da "se Madžarska, Poljska in Slovenija upirajo sistemu, ki bi povezal denar s spoštovanjem temeljnih pravic".

Janša se je na ta tvit odzval z besedami: "Narobe. Želimo samo to, da za vse veljajo enaki standardi. Za Poljsko, Slovenijo, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo ... Enaki standardi glede neodvisnega sodstva, medijev, svobode govora ... Nikakor nikjer ne podpiramo selektivnega pravosodja in dvojnih standardov."

Janša je v izjavi ob prihodu na današnje zasedanje sicer ocenil, da je bilo nekaj napredka narejenega in da se je veliko stvari razčistilo. Pričakuje, da bodo danes od stranskih tem prešli na številke, ki so ključne za to, da Evropa čim hitreje okreva po pandemiji ter da se porabi sredstva iz večletnega proračuna unije za vse zastavljene cilje.

"Upanje umira zadnje. Še vedno obstajajo dobre možnosti, da se dogovorimo, a odprta je tudi še slabša možnost, da se naredi daljši premor, po katerem pa se bojim, da stališča ne bodo bistveno bliže. Močno podpiram nadaljevanje teh pogajanj do uspešnega zaključka," je še izpostavil Janša.

Premier je sicer pred tem po Twitterju med drugim zapisal tudi, da je danes "dan resnice" ter da pogreša čas v obdobju 2004-2008, ko je "bilo manj dnevne politike in več strateškega razmišljanja".

Voditelji članic EU danes v Bruslju nadaljujejo pogajanja o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Zasedanje, ki je bilo sprva predvideno kot dvodnevno, se je zavleklo še v tretji dan. Danes se pričakuje nov pogajalski predlog, na podlagi katerega bodo voditelji še v tretje poskušali zagotoviti preboj.

Začetek zasedanja je bil predviden opoldne, a so že sporočili, da bodo zamude. Za zdaj se nadaljujejo posvetovanja v ožjih krogih. Kdaj se bo začelo skupno zasedanje, je trenutno nemogoče napovedati.

Voditelji na prvem srečanju v Bruslju od uvedbe pandemičnih omejitev poskušajo doseči dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov.

Ključna vprašanja v končnici pogajanj so obseg svežnja in rabati za nekatere neto plačnice, razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili, izračunavanje nacionalnih ovojnic, pogojevanje in upravljanje ter lastni viri.

Nemška kanclerka Angela Merkel je ob prihodu na tretji dan zasedanja dejala, da je sicer veliko dobre volje, a da se lahko zgodi, da rezultata danes še ne bo.