Dobili ste rdeči karton

Rdeča barva res ni več v modi. Ne le da je vse za nazaj, kar je bilo rdeče, zaznamovano s prezirom in najhujšimi etiketami, temveč so zdaj popularni še rdeči seznami. Najhujše, kar se lahko nekomu zgodi, je štrbunk na ta seznam. Da ga naša država umesti na rdeči seznam. Cela melodrama in tragedija skupaj. Ves avgust poslušamo le to: kdaj bo Hrvaška na rdečem seznamu? In na koncu katarzičen zaključek v četrtek. Rdeči seznam je zdaj zaključen. No, kmalu bo na vrsti Grčija.