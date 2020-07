Hrvaški predsednik Zoran Milanović je včeraj podelil mandat za sestavo vlade dosedanjemu premierju Andreju Plenkoviću, potem ko mu je ta predložil 76 poslanskih podpisov podpore, kar je najmanjša mogoča večina v 151-članskem saboru. Vendarle gre za pričakovan korak, saj je Plenkovićeva HDZ zanesljivo zmagala na parlamentarnih volitvah 5. julija in dobila 66 sedežev.

V ponedeljek bo Plenković javno objavil imena ministrov nove vlade, že zdaj pa je povedal, da bo teh manj, in sicer 16 (zdaj 20). Združili bodo ministrstvi za pravosodje in za javno upravo. Združili bodo tudi ministrstvi za gradbeništvo in prostorsko ureditev ter za državno lastnino. Ministrstvu za delo in pokojninski sistem bodo dodali še socialne politike. Ministrstvo za gospodarstvo pa bo po novem obsegalo še področja trajnostnega razvoja, energetike, zaščite okolja in podnebnih sprememb. Ministrstvo za kulturo bo po novem ministrstvo za kulturo in medije, k ministrstvu za turizem pa bo sodil še šport. »Vlado z manj člani je lažje voditi,« je rekel Plenković. Ustanovno sejo novega sabora bodo sklicali 22. julija.

Novinarji so Milanovića in Plenkovića vprašali, kako bosta politično sobivala. Prihajata namreč iz različnih političnih opcij, v preteklosti pa sta že prekrižala politične meče – leta 2016 je HDZ s Plenkovićem na volitvah premagala SDP, ko jo je vodil Milanović, po tem porazu pa je slednji za nekaj časa zapustil politiko, dokler se letos ni zmagovalno vrnil na predsedniški položaj. Plenković je po poročanju Jutarnjega lista dejal, da bodo razlike med njima ostale, da pa sta oba dovolj zrela. Milanović pa je odvrnil, da je vlado podpiral v ukrepih za zajezitev pandemije, da pa imata različne poglede na »simbolične manifestacije«, s čimer je mislil na vprašanje prepovedi uporabe ustaškega pozdrava. Ob začetku srečanja je sicer Milanović Plenkoviću ponudil roko, ta pa mu je nastavil laket. ba