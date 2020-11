Plenković bo v samoizolaciji deset dni, svoje obveznosti bo opravljal od doma, je sporočil tiskovni predstavnik hrvaške vlade Marko Milić.

Premierjeva soproga Ana Maslać-Plenković se je v soboto zaradi nekoliko povišane telesne temperature testirala na novi koronavirus, test je bil pozitiven. Zato se je testiral tudi Plenković, vendar pa je test pokazal, da ni okužen z novi koronavirusom.

Na Hrvaškem zaradi rekordnih številk novih okužb od sobote veljajo ostrejši epidemiološki ukrepi. Do 21. decembra bodo med drugim zaprti vsi gostinski lokali. Prepovedane so poroke kot tudi božično-novoletni sejmi. Na seznamu novih ukrepov je tudi omejitev števila udeležencev na zasebnih družabnih dogodkih na največ deset ljudi.

V četrtek in petek so na Hrvaškem poročali o več kot 4000 okužbah z novim koronavirusom dnevno, v soboto pa so potrdili 3987 primerov okužbe. Od začetka epidemije so na Hrvaškem skupno potrdili 123.693 okužb, umrlo je 1655 covidnih bolnikov.