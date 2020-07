Obiskovalce nekdanje šišenske tržnice ob Celovški cesti je nedavno presenetilo dejstvo, da je lastnik kompleksa ukinil polurno brezplačno parkiranje in začel zaračunavati evro za uro parkiranja. To je zmotilo tudi ponudnike in stranke priljubljenega skupnostnega naročanja živil in drugih izdelkov Nakupujmo skupaj. »To je odločitev, na katero žal nismo imeli vpliva in je seveda ne pozdravljamo! Torej po novem vam bo tržnica Šiška, če zapeljete skozi rampo, zaračunala parkirnino v višini en evro za začetno uro. Če parkirnine ne želite plačati, predlagamo, da vozilo parkirate nekje okoli tržnice, pridete na tržnico, naredite vaš paket in ga odnesete do rampe in se potem tja pripeljete z avtom in ga poberete,« so strankam sporočili v ekipi Nakupujmo skupaj.

Poudarili so, da lastniki tako organizatorjem kot ponudnikom zvišujejo najemnino za prostor, kjer vztrajalo le še zato, ker je za večino kupcev to dobra lokacija in ker je to edina razpoložljiva tržnica s streho. Iz sporočila je mogoče med vrsticami razbrati tudi, da na tržnici verjetno ne bodo več dolgo vztrajali, kar ni presenetljivo, saj ima tudi lastnik za to območje povsem druge načrte.