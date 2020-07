Gardenia je imela svoje cvetličarne v vseh večjih trgovskih središčih. Zadnjo poslovno enoto so nedavno odprli v nakupovalnem centru Aleja. Od tega ponedeljka v njihovih cvetličarnah ni več mogoče kupiti cvetja. Prejšnji petek so vsi zaposleni prejeli odpovedi, podjetje z 68-letno tradicijo je v stečaju. V nekaterih poslovalnicah so prejšnji teden razprodajali ostanke cvetličarskega materiala, predvsem okrasne lonce in dekoracijo, svežega cvetja pa ni bilo več.

Ljubljančani so poleg cvetličarn Gardenie v nakupovalnih središčih poznali predvsem cvetličarni v Konzorciju ter v podhodu Maximarketa. Kot meni Peter Ribič, florist in predavatelj na Biotehniškem centru v Naklem, bo v kratkem težko nadomestiti izgubo teh cvetličarn, predvsem zato, ker so imele dolgoletno tradicijo in so bili v njih zaposleni visoko usposobljeni cvetličarji. Kaj se bo zgodilo s štirimi cvetličarnami v središču prestolnice, bo pokazal čas. Cvetličarna v Konzorciju ima na izložbenem oknu že oglas, da se oddaja. Kot smo izvedeli neuradno, bo dolgoletno tradicijo zagotovo nadaljevala cvetličarna na Rozmanovi. Tudi uprava Cityparka Ljubljana si želi ohraniti cvetličarno v svojem nakupovalnem centru. A četudi bodo izpraznjene trgovine Gardenie v prihodnosti ponovno naselili cvetličarji, se to zagotovo ne bo zgodilo pred jesenjo, saj bodo morali novi najemniki prostore prej obnoviti.

Cvetje kupujejo na borzi cvetja Kar se uvoza cvetja tiče, pri katerem je Gardenia igrala pomembno vlog, se cvetličarji ne bojijo, da bi v Ljubljani zmanjkalo svežega cvetja. Veliko cvetličarjev namreč naroča cvetje samostojno. »Samostojen uvoz cvetja je bil aktualen že davno pred koronakrizo. Seveda cvetličarji pri tem nekaj privarčujejo, po drugi strani pa si lahko naredijo morda tudi nekoliko bolj unikaten izbor cvetja v svoji prodajalni,« je razložil Peter Ribič, ki je tudi omenil, da se glede na trenutno situacijo prodaja cvetja na nizozemski borzi umirja, zaradi vsega skupaj pa so močno poskočile cene. »Prvih 14 dni po razglasitvi epidemije je nastala kriza, ko je cvetje ostajalo in so ga metali stran, potem pa se je, kot poročajo, trg umiril in je šla rast prodaje cvetja znova navzgor.« S tem se je strinjal tudi cvetličar Miha Oblak, ki že 17 let vodi svojo cvetličarno na Poljanski cesti. Tudi sam se je pri nabavi cvetja preusmeril na borzo, odlično sodeluje tudi z drugimi dobavitelji, kot sta denimo Vrtko, Contrast. »Naročanje je enostavno, pogledaš, klikneš in naročiš, rože pa ti pripeljejo do cvetličarne,« je povedal, a tudi odkrito priznal, da gre pri cvetličarstvu za garaško delo. Sam je vesel, da si je v vseh teh letih pridobil zaupanje rednih strank, ki so ga tudi v času korone podpirale, tako da je sveže šopke namesto v pisarne damam dostavil na dom.