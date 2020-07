Na stojnicah ne manjka niti solate v glavi, za katero je treba odšteti med 2 in 3 evri za kilogram. Krompir je okoli 1 evro za kilogram. Korenje je med 1 in 2 evroma za kilogram. Bučke stanejo večinoma 2 evra za kilogram.

Prodajajo tudi slovenske melone, stanejo 2 evra za kilogram. Hrustavke pri sadju še vedno vztrajajo, cene pa so v razponu med 4 in 7 evri za kilogram. Marelice bolj ali manj držijo ceno, ta je med 4 in 5 evri za kilogram. Vse več je sliv, prodajajo jih med 1,5 in 3 evri za kilogram. Višnje in fige so 5 evrov za kilogram. Cena breskev je od 3 do 3,5 evra za kilogram.