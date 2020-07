Leta 1991 se je začel glasbeno družiti s starejšimi godci iz rojstnih Beltincev – Beltinško bando. Posvetil se je ljudski glasbi in povzročil pravi preporod slovenske etnoglasbe. Približal jo je mlajšim generacijam, demarginaliziral in rehabilitiral je prekmursko narečje. Z bendom Mali bogovi in Beltinško bando je začel združevati včeraj in danes. Številne pesmi Vlada Kreslina so ponarodele, nekatere so postale navdih za romane, celovečerne filme in diplomske naloge. Nocoj se bo predstavil z bendom in Mali bogovi. (Fotografija Matjaž Rušt)