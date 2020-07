Če se navežemo na povzetek – vsaj na Đuli je mogoče pomisliti. Na skladbo, s katero je črnogorski pevec Danijel Popović zastopal Jugoslavijo na evrovizijski popevki. Fantastično enostavno besedilo se ukvarja z vrhovnim smislom moškega preživljanja poletja v nekdanji skupni državi: morje in tuje turistke. Ob tem, da je ime glavne junakinje okrajšava za Julijo, zadnja kitica pravi: »Ostal je samo spomin na neki julij.« Tudi globalna pop zapuščina premore vsaj en veliki julijski hit. July morning skupine Uriah Heep iz leta 1971. Starorockerski ep o tipu, ki iz stanovanja ženske, pri kateri je preživel noč, izstopi v julijsko jutro. V katerem ga dočakajo ptiči. Gloriozno.

Kot ugotavlja analiza Wordwatcha, ameriškega lingvističnega portala, ki se ukvarja s sledenjem spreminjanja ameriške angleščine pod vplivom pop kulture, je skladb, ki bi omenjale mesece, nasploh manj od skladb, ki se navezujejo na imena. Predvsem deklet. O čemer smo na teh straneh že pisali. Pravzaprav se kot še največji svetovni hit, v katerem se omenja mesec, ponuja November rain benda Guns N' Roses. Obenem pa Američani ugotavljajo tudi, da je avgust tretji najmanj priljubljeni mesec med pisci besedil pop napevov. Zgolj marec in oktober sta še manj eksploatirana, ne gre pa pri oktobru pozabiti, da so U2 tako poimenovali svoj drugi album iz leta 1981, na katerem je tudi skladba z enakim naslovom.

V vrhu junij, julij in september

Najbolj izrabljen mesec v angleških besedilih je september. Ki se ga lahko spomnimo iz skladbe Pappa was a rolling stone skupine Temptations iz leta 1971. Tam je v glavni vlogi, saj se besedilo začne z njim: »It was the third of september.« Sploh v neanglosaksonskih predelih sveta, kjer se angleška besedila logično pozna slabše oziroma dostikrat le nekaj najbolj izstopajočih besed, je ta september izstopajoč. Čeprav je količinsko vodilni mesec po omenjanju, pa kaj več od omenjene skladbe Temptationsov tudi mesec september ne ponuja. Kanček večji preboj je svoje čase doživela skladba September song Kurta Weilla, ki je bila predstavljena leta 1938 v enem od broadwayskih muzikalov in je kasneje doživela številne priredbe. Peli in posneli so jo malodane vsi vrhovni ameriški šlager pevci Tony Bennett, Frank Sinatra, Bing Crosby, Perry Como, Sarah Vaughan in Willie Nelson. Vendar pa megauspešnica, ki bi bila na ravni najbolj znanih skladb katerega koli izmed omenjenih, to ni.

Ob septembru sta v vrhu uporabe imen mesecev v angleških besedilih še junij in julij. Junij, julij in september torej. Kateri manjka? Seveda, avgust. Čeprav bi sodil v poletno počitniško zaporedje, iz njega izpade. Preskoči se ga. Kot da avgustovsko poletje ni omembe vredno, avgust pa ni navdihujoč. Če se ozremo po naborih skladb, ki omenjajo avgust, ne naletimo na nobeno uspešnico, uvrstitve avgustovskih skladb na lestvicah pa govorijo o tem, da gre za manj uspešno »jamrarijo«. Za melanholijo pri plus tridesetih stopinjah Celzija. Kajti kaj pa je avgust? Praviloma je vroče in nič se ne dogaja. Če si ostal doma, zlahka samevaš, ker so šli na počitnice še tisti, s katerimi si vendarle preživljal julij. Avgust je razhod. Ultimativni žebelj v dogajanje. Prav tako čas, ko so kleti in drugi vadbeni prostori muzikantov praviloma prazni. O nedogajanju pa je težko napisati besedilo. Kot da gre za upravičeno prezrte skladbe. Celo v primeru Vana Morrisona bi se dalo reči, da je njegovo posvetilo avgustu z naslovom Cold wind in august zanj manj dober komad. Oziroma lahko bi rekli, da se ta irski pevec verjetno ne bi najedel kruha od glasbe, če bi imel na repertoarju zgolj takšne pesmi. Enako bi lahko rekli za The first day in august Carole King, August october Robina Gibba, August 8 skupine NOFX ali August 7, 4:15 Bon Jovijev. Skladbe s pomanjkanjem realne frustracije ali česar koli, kar bi poslušalca zmoglo pritegniti. Skladno z mnenjem, da je avgust prvak dolgčasa.