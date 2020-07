Neizvolitev vrhovnega sodnika: Janša se za pomoč lahko zahvali Levici

Poslanci so brez razprave zavrnili predlog sodnega sveta, naj za vrhovnega sodnika izvolijo profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Primoža Gorkiča. Poleg poslancev SDS, NSi in SNS, ki so glasovali proti, so k njegovi neizvolitvi odločilno prispevali poslanci Levice, ki so se glasovanja vzdržali. Na vrhovnem sodišču so nad izidom postopka presenečeni in razočarani.