Predlagano razdeljevanje rtv prispevka po mnenju hrvaških novinarjev ni samo udarec na neodvisnost javne službe, ampak ogroža tudi njeno preživetje. Opozorili so še na predlog, da bi vlada vplivala na imenovanje vodstva RTVS in Slovenske tiskovne agencije (STA), s tem pa bi si zagotovila vpliv na uredniško politiko. »Verjamemo, da takšni predlogi medijske zakonodaje resno ogrožajo preživetje javne RTVS, javni servis, neodvisno in strokovno novinarstvo pa so jamstvo pri ohranjanju demokracije vsake družbe,« so zapisali v sporočilu.

Pri HND in NHZ so prepričani, da bi morali o tako pomembnih zakonih voditi daljšo, temeljito in kakovostno razpravo, v kateri bodo sodelovali strokovnjaki, novinarji in zainteresirana javnost. »Neodvisno, svobodno in objektivno poročanje je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje demokracije, pri čemer imajo javni servisi pomembno vlogo. Za preživetje javnega servisa in za popolno uresničevanje njegove vloge je potrebno varno in stabilno financiranje,« so prepričani.