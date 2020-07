»Obe strani sta potrdili, da dogovori iz Minska kot edina osnova za rešitev ukrajinskega konflikta nimajo alternative,« so sporočili iz Kremlja. Putin je izpostavil »kontraproduktivnost ukrajinskih poskusov izkrivljanja vsebine dogovorov iz Minska«, so sporočili iz Kremlja.

Voditelja Nemčije in Rusije sta spregovorila tudi o razmerah v Libiji. »Poudarila sta skupno stališče, da je treba krizo v tej državi rešiti s političnimi in diplomatskimi sredstvi,« so navedli v uradu ruskega predsednika. Putin je bil v pogovoru kritičen tudi do mednarodnih sankcij proti Iranu.