Na makedonska volišča je povabljenih 1.814.263 registriranih volilcev, ki na sprva za letošnji april predvidenih predčasnih volitvah izbirajo 120 poslancev državnega sobranja. Teoretično obstaja možnost, da bo teh 123, če se bo odzvalo zahtevano število volilcev v diaspori, kar pa se na zadnjih volitvah leta 2016 ni zgodilo.

Virusna pandemija je ustavno predvideni 100-dnevni mandat začasne vlade Oliverja Spasovskega podaljšala kar za tri mesece, vplivala pa je tudi na samo organizacijo volitev. Tako so že v ponedeljek volili tisti, ki jim je odrejena karantena oziroma so oboleli za koronavirusom. Med okoli 5000 takimi volilci jih je to željo izrazilo 723, člani volilnih komisih pa so jih z volilnimi skrinjicami obiskali v zaščitnih oblačilih. Včeraj so volitve nadaljevali v zaporih, domovih za ostarele in znova z obiski na domu, tokrat obolelih za drugimi boleznimi in onemoglih, vseh skupaj pa je tako glasovalo okoli 11.000 volilcev.

Današnje volitve niso posebne samo zaradi epidemioloških ukrepov, ampak so sploh prve na delovni dan in tudi prve, odkar nosi država novo ime namesto poprejšnje Republike Makedonije. Redne bi morale biti šele letos jeseni, lanski francoski veto na začetek pogajanj Severne Makedonije in Albanije o članstvu v EU pa je premierja Zorana Zaeva skupaj s korupcijsko afero v vrhu državnega tožilstva prisilil k sklicu predčasnih. Po makedonski ustavi zadnjih sto dni pred volitvami državo vodi tako imenovana tehnična vlada s predstavniki glavnih parlamentarnih strank in praktično eno samo nalogo – organizacijo volitev. Dotedanji notranji minister Spasovski jo je prevzel januarja, saj so bile volitve sklicane za 12. april, po izbruhu epidemije in marčevski uvedbi izrednega stanja pa je bila najprej v igri prva julijska nedelja, po težavnem usklajevanju pa je obveljala sedanja rešitev z volitvami v treh delovnih dneh.