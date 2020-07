Unanue je bil pretekli teden v Beli hiši na dogodku, namenjenemu oblikovanju svetovalnega odbora za blaginjo špansko govorečega prebivalstva. Ob tem si je privoščil izjavo, da je svet resnično blagoslovljen, da ima voditelja, kakršen je Trump, ki gradi tako, kot je gradil njegov dedek.

Ta izjava je povzročila eksplozijo ogorčenja na levici in med Američani latinsko-ameriškega izvora, ki so najboljši kupci izdelkov podjetja Goya. Podjetje proizvaja konzerve s hrano, kot so olive, fižol, ribe, olivno olje in podobno. V ZDA, predvsem na severovzhodu, je mogoče najti njegove izdelke v vseh živilskih trgovinah.

Trump, ki redko najde kakšno dobro besedo za karkoli, kar zveni špansko oziroma v primeru ZDA bolje rečeno "latinsko", je zjutraj tvitnil, da gre Goyi odlično. »Umazanija radikalne levice je imela nasprotni učinek in ljudje kupujejo Goyo kot nori,« je tvitnil predsednik ZDA potem, ko je njegova hči Ivanka že v torek propagirala konzervo Goye s črnim fižolom.

Trump lahko menda kot predsednik dela, kar hoče, Ivanka pa je spet prekršila etična pravila Bele hiše, kjer je uradno zaposlena kot svetovalka in kot taka ne bi smela delati reklame za noben proizvod.