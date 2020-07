Na Apeninskem polotoku so tovrsten dosežek pred dolgimi 68 leti nazadnje dosegli igralci Juventusa Ermes Muccinelli, Giampiero Boniperti in John Hansen. V petih najmočnejših ligah na svetu (Italija, Anglija, Španija, Nemčija in Francija) so tovrsten dosežek nazadnje uprizorili nogometaši francoskega PSG v sezoni 2018/19, vsaj 15 in več golov so tedaj zabili Brazilec Neymar, Urugvajec Edinson Cavani in Francoz Kylian Mbappe.