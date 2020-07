Nogometni klub Dinamo iz Zagreba je napel vse moči, da bi na vročo klop hrvaškega prvaka postavil selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka. »Zagrebčani so zelo agresivni. Na vsak način bi ga radi pripeljali na Maksimir,« pravi zanesljivi vir iz Nogometne zveze Slovenije (NZS), s katero ima Matjaž Kek pogodbo do leta 2022. Kakšna bo končna odločitev Mariborčana?

Nogometna zveza glede finančnih zmožnosti ne more tekmovati z Dinamom, ki Keku po neuradnih informacijah ponuja do trikrat višjo plačo. Skupaj z bonusi bi na letni ravni lahko znašala okoli 800.000 evrov, a Kek se zaveda, kako nezanesljiva je trenerska služba v Dinamu, ki ga obvladujeta brata Mamić. Ker zagrebški klub velja za najvplivnejši nogometni kolektiv v regiji, za Kekov prihod v Zagreb v vrhu slovenske nogometne zveze lobirajo tudi gospodarstveniki. Končno odločitev bo sprejel Kek, ki si je pozno jeseni 2018 ob vrnitvi na klop slovenske vrste postavil dolgoročne cilje, o katerih je pred dnevi govoril tudi na straneh Dnevnika. Če bi sredi mandata prekinil pogodbo z NZS, bi reprezentanco v tekmo za svetovno prvenstvo 2022 popeljal nov selektor. Med kandidati se ponuja Darko Milanič, ki se po koncu dolgoletnega službovanja v Mariboru pripravlja na nove izzive.

Vsekakor pa Matjažu Keku v teh dneh raste cena, saj hrvaški mediji neprestano pišejo o njegovi morebitni selitvi v Zagreb. Sportske novosti so poročale, da sta se o prihodnosti Keka z Zdravkom Mamićem (Dinamo) in Damirjem Miškovićem (Rijeka) pogovarjala celo Radenko Mijatović (NZS) in Aleksander Čeferin (Uefa), a po naših informacijah ni bilo nobenega kontakta med omenjenimi funkcionarji. Večernji list je medtem obrnil ploščo in zapisal, da je Kekov prihod na Maksimir vse manj verjeten in da očitno ostaja na klopi slovenske reprezentance. Podoben vtis smo po četrtkovem telefonskem pogovoru s Kekom dobili tudi v naši redakciji.

Za razumevanje celotne zgodbe o Kekovi prihodnosti velja spomniti, da je eden najuspešnejših slovenskih trenerjev večkrat javno razlagal o časti, ki ga je doletela po podpisu pogodbe z nogometno zvezo. »Ob vrnitvi na slovensko klop čutim zadovoljstvo in nacionalni ponos, a tudi velik motiv in strašanski izziv,« je izpostavil novembra 2018. Če bo na koncu izbral zagrebški izziv, bodo njegove besede o časti, ki jo prinaša položaj selektorja, dobile neiskren prizvok. V pogajanjih z Dinamom vsekakor ne gre za običajen posel. V igri je veliko več – tudi Kekova načelnost.