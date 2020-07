Barcelona z zmago ustvarila nekaj pritiska na Real

Nogometni klub Barcelona je v 36. krogu španskega prvenstva prišel do zmage proti Valladolidu z 1:0. Neprepričljivi Katalonci so do treh točk v gosteh prišli po zadetku Artura Vidala v prvem polčasu, s čimer so se večnemu tekmecu iz prestolnice, Realu iz Madrida, približali na točko zaostanka.