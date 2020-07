Stone bi moral na prestajanje zaporne kazni do torka, zdaj mu tega ni treba, obsodba pa ostaja, ker ga Trump ni pomilostil, ampak le odpravil zaporno kazen. Stone je torej v ZDA še vedno kriminalec, vendar svoboden kriminalec. "Roger Stone je že zelo trpel. Tako kot številne druge so tudi njega obravnavali zelo nepošteno v tej zadevi," je sporočila Bela hiša.

67-letni Stone je bil februarja obsojen na zaporno kazen, ker je med preiskavo ruskega vpletanja v volitve leta 2016 lagal kongresu in še grozil priči. V petek je izgubil na sodišču, kjer je prosil za odpravo zaporne kazni zaradi šibkega zdravja in pandemije novega koronavirusa. Nato pa je vskočil Trump in obeta se ogorčenje ne le med kongresnimi demokrati, ampak tudi med zaposlenimi v pravosodnem ministrstvu ZDA.

Pravosodni minister ZDA Bill Barr je izjavil, da je bila obsodba Stona pravična in minister je predsednika pozival, naj mu ne odpravi zaporne kazni, ker se obeta upor v pravosodnem ministrstvu. Trump ga ni poslušal in analitiki menijo, da to kaže, da se je sprijaznil z možnostjo poraza na predsedniških volitvah, ki bodo 3. novembra.

Stone je bil v ruski aferi neformalna zveza med WikiLeaksom, ki je objavljal gradivo ruskih hekerjev, nakradeno z demokratskih računalnikov, in Trumpovo kampanjo.