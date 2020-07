Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: V soboto popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij.

Obeti: Do nedelje zjutraj se bo razjasnilo, po kotlinah bo nastalo nekaj megle. Nedelja in ponedeljek bosta povečini sončna in hladnejša dneva. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda doteka k nam topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in vroče. V soboto bo vpliv hladne fronte s padavinami, nevihtami in ohladitvijo že dopoldne zajel kraje severno od nas, do večera pa se bo razširil nad vse sosednje pokrajine.