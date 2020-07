Maturanti kranjske gimnazije so svojemu mestu, Kranju, pripravili tradicionalni maturantski sprevod in meščanom v koronačasu pripravili nepozaben prizor. »Bilo je tako kot včasih, na maturantskem sprevodu so bili le kranjski gimnazijci, ki so tradicijo začeli pred 2. svetovno vojno, uveljavili pa po njej,« opozarja profesorica Nataša Kne, ki v Gimnaziji Kranj skrbi za odnose z javnostmi.

Poslovili so se od svoje šole

»Ob zaključku letošnjega šolskega leta so maturanti po šoli pripravili osmrtnice, medtem je krsta s 4. letnikom ležala pod vznožjem starega stopnišča. Potem so maturanti spontano krenili proti staremu mestu, po ulicah starega mesta je donela Venerabilis barba kapucinorum, pred Prešernovim spomenikom so zapeli maturantsko himno Gaudeamus igitur,« opisuje profesorica. Predsednik dijaške skupnosti Erazem Pivk je na čelu sprevoda nosil bandero s šolskimi atributi, torej z zvitim zemljevidom, ravnilom in šestilom, sledili so globus, sova in krsta.

»Meščani so se iskreno veselili svojih maturantov, jih pozdravljali in mahali z odprtih oken. Ko so se poklonili največjemu slovenskemu pesniku pred Prešernovim gledališčem Kranj v okolju prvih dveh domovanj Gimnazije Kranj, so krsto prinesli na šolsko dvorišče in predali ključ, ki so si ga priborili dijaki 3. d, ki bodo njegovi varuhi do prihodnje mature. S sežigom krste na šolskem dvorišču so se maturanti poslovili od 4. letnika in svoje šole,« je še zapisala Knetova.