Šesti protikoronski zakonski sveženj v 55. členu med drugim prinaša tudi rešitev, po kateri bi se lahko dijaki s poklicno maturo v času spremenjenih epidemioloških razmer vpisali na univerzitetni študijski program ne glede na strokovno področje, na katerem so pridobili srednjo strokovno izobrazbo. Do zdaj je veljalo, da se je na univerzitetni študij lahko vpisal dijak s poklicno maturo in izobrazbo z istega strokovnega področja.

A po mnenju Državnega izpitnega centra predlagana rešitev povečuje diskriminacijo v odnosu do kandidatov z opravljeno splošno maturo. Kot so navedli, v letu 2020 splošna matura in poklicna matura nista bili spremenjeni, kar pomeni, da so bili tudi v letu razglašene epidemije ohranjeni izobrazbeni standardi v obeh oblikah zaključevanja srednješolskih programov.

Objektivne razmere bodo za dijake oz. kandidate na obeh maturah tudi v prihodnjem letu enake, zato po njihovem mnenju tudi ni razloga, zaradi katerega bi morali spreminjati veljavne pogoje za vpis, opredeljene v zakonu v visokem šolstvu.