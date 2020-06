Slika rešenega izpita iz matematike vznemirila maturante

Po spletnih omrežjih je zakrožila slika letošnje maturitetne pole za matematiko. Na Državnem izpitnem centru ugotavljajo, da ni šlo za goljufanje pri izpitu, saj je slika nastala dva dni po njem. Kljub temu so sprožili preiskavo, saj so izpitne pole do objave rezultatov »državna tajnost«.