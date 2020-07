Od 5560 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije in splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo 5222 kandidatov oziroma 93,92 odstotka, kar je nekoliko manj kot lani, ko je bilo uspešnih 95,18 odstotka kandidatov.

Na splošni maturi je 280 kandidatov doseglo 30 ali več točk in tako prejme spričevalo s pohvalo, med njimi jih je 11 doseglo največji možni uspeh. Lani je bilo v spomladanskem roku zlatih maturantov 236, vse možne točke pa je doseglo osem kandidatov.

Med 8204 kandidati, ki so tokrat prvič opravljali poklicno maturo, pa jih je bilo uspešnih 92,59 odstotka (lani 93,08). Zlatih maturantov je bilo 388 (lani ob tem času 345), najvišje možno število točk pa je doseglo 112 kandidatov (lani 106).

Kot je poudaril Zupanc, je porazdelitev ocen primerljiva s preteklimi leti, tako da bodo dijaki lahko pri vpisu v nadaljnje izobraževanje konkurirali tudi drugim generacijam. Pojasnil je, da so se meje za ocene pri nekaterih predmetih, denimo pri matematiki, spustile, a največ za nekaj odstotkov. Pri nekaterih predmetih pa so dosežki celo boljši in so se meje za ocene nekoliko zvišale. Med slednjimi je tudi slovenščina, čeprav so maturanti letos zaradi epidemije covida-19 pisali esej iz slovenščine na isti dan kot drugo izpitno polo.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je dijakom, ki so uspešno opravili maturo, čestitala in se zahvalila Državnemu izpitnemu centru, ki je omogočil izvedbo mature in zaključnih izpitov »v teh posebnih razmerah«.