Jurij Tepeš: Spletkarstvo ne sodi v šport

Eden najuspešnejših smučarskih letalcev pri nas Jurij Tepeš je pri 31 letih sklenil kariero. Od svetovnega pokala se je poslovil z dvema posamičnima in devetimi ekipnimi zmagami. Stanežičan, ki so mu bili skoki položeni v zibelko, se veseli prihodnosti in je zadovoljen, da končno lahko poje obrok brez strahu zaradi strogih pravil med skakalno elito.