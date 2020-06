Glavnemu trenerju Gorazdu Bertonclju so se na pripravah v Moravskih Toplicah pridružili Peter in Domen Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc, Anže Lanišek in tudi Tilen Bartol, ki je po predčasno končani sezoni zaradi bolečin v desnem kolenu uspešno končal rehabilitacijo. Ekipa je letos nekoliko manjša kot v preteklosti, a bo besedah Bertonclja zelo močna, predvsem pa bolje pripravljena kot v enakem obdobju lani. »V zadnjem času delamo zelo dobro, temu primerno pa je tudi vzdušje. Po takšni poti moramo nadaljevati in upam, da bomo dosegli zastavljene cilje,« je poudaril Gorazd Bertoncelj.

Zaradi poznega začetka poletne sezone, ta se bo predvidoma začela s tekmama 22. in 23. avgusta v Visli na Poljskem, se bodo v reprezentanci v naslednjih tednih precej bolj posvetili domačim tekmovanjem. Prvi preizkus jih čaka že v petek v Mislinji. »Eksplozija s konca sezone je trenutno v karanteni in čaka na začetek nove sezone. Poletne tekme po eni strani pogrešam zaradi samega ritma, po drugi strani pa bo več časa za priprave in regeneracijo,« je dejal Žiga Jelar, ki je premor zaradi pandemije koronavirusa tako kot njegovi reprezentančni kolegi izkoristil predvsem za počitek in stvari, za katere običajno ni imel časa.

»Koronakrizo sem hotel obrniti sebi v prid. Bil je tudi počitek od skakalnic, zaradi česar se spet lažje začneš učiti. Zdi se mi, da zdaj odnesem celo več od treningov, saj se nanje odpravim s konkretnejšimi cilji. Trudim se, da bi prenesel dobre občutke iz konca lanske sezone v novo. Naredil sem si celo nekaj zapiskov,« pa je priznal Peter Prevc, ki je minuli konec tedna izkoristil za skok v zakonski jarem s svojo dolgoletno izbranko Mino Lavtižar.

Najboljše slovenske skakalce je sicer danes v Prekmurju obiskal tudi Jurij Tepeš. Enaintridesetletni specialist za polete je oznanil konec športne kariere, ne pa tudi sodelovanja s Smučarsko zvezo Slovenije, saj bo odslej deloval kot pomočnik Stanetu Balohu pri ženski mladinski reprezentanci, skrbel pa bo tudi za razvoja kadra v športu. »Že med sezono sem dejal, da bi lahko bila to moja zadnja sezona. Marca sem se nato odločil, da bom končal športno pot, čeprav sem si želel skočiti še enkrat v Planici, a zaradi razmer s koronavirusom to ni bilo mogoče. V zadnjih letih sem imel kar nekaj težav, s katerimi sem se boril. Na koncu je pripeljalo do tega, da sem se poslovil prej, kot sem predvideval. Pravila so se spremenila, fantje so postali bolj suhi in nekako ni šlo več naprej,« je svojo odločitev obrazložil Jurij Tepeš, ki se kot avtomobilistični entuziast nadeja, da se bo lahko poleg treniranja vključil tudi v avtomobilistično sceno.