Juventus po porazu Lazia na pragu novega naslova v Italiji

Nogometaši Juventusa so po zmagi nad mestnim tekmecem Torinom in po porazu Lazia na obračunu proti Milanu na pragu skupno 36. in devetega zaporednega naslova italijanskega prvaka. Vodilni Juventus ima po 31 odigranih tekmah kar sedem točk prednosti pred drugouvrščenim Laziom.