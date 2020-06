Cagliari je brez pomoči Valterja Birse, ki ga ni bilo v kadru, povedel v 12. minuti z volejem Nahitana Nandeza z roba kazenskega prostora, prednost pa je podvojil Giovanni Simeone v 18. minuti. Radja Nainggolan je v 46. minuti povišal že na 3:0.

V 60. minuti je Gleisom Bremer zmanjšal zaostanek Torina, ki se je vrnil v igro v 65. minuti, ko je zadel še Andrea Belotti. Toda že štiri minute pozneje je Cagliari spet pobegnil po uspešno izvedeni najstrožji kazni Joaa Pedra in prednost ohranil do konca. Tega na klopi ni dočakal trener domače ekipe Walter Zenga, ki mu je sodnik pokazal rdeči karton.

Zadnjeuvrščena Brescia pa je odlično začela in hitro povedla z goloma Alfreda Donnarumme in Alessandra Semprinija, a se je Genoa do točke privlekla z dvema najstrožjima kaznima, ki sta ju unovčila Iago Falque in Andrea Pinamonti.

Ob 21.45 se bosta merila še Lazio in Fiorentina, v nedeljo pa bodo še tekme Milan - Roma (17.15), Napoli - Spal, Sampdoria - Bologna, Sassuolo - Verona, Udinese - Atalanta (vse ob 19.30) in Parma - Inter (21.45).

Na lestvici vodi Juventus, ki ima 69 točk, Lazio je na drugem mestu s sedmimi točkami zaostanka in tekmo manj.