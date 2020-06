Zmagovalca so odločili streli z bele pike, čeprav je imel Napoli globoko v sodniškem dodatku izjemno priložnost, najprej je strel Nikole Maksimovića obranil Gianluigi Buffon, nato pa so Neapeljčani še zatresli vratnico prek Eljifa Elmasa. V 24. minuti jo je sicer tudi Lorenzo Insigne.

Pri enajstmetrovkah pa so pri Napoliju zadeli vsi prvi štirje, Insigne, Matteo Politano, Nikola Maksimović in Arkadiusz Milik, pri Juventusu pa sta kot prva, Paulo Dybala in Danilo, zapravila svoja strela. Prvemu je strel obranil vratar, drugi pa je žogo poslal čez prečko. Uspešna sta bila tako le Leonardo Bonucci in Aaron Ramsey.

»Dali smo vse od sebe, saj smo želeli doseči nekaj zares posebnega. Tekmo smo dobili kot ekipa, naša pot proti njej pa se je začela že v času karantene,« je po tekmi za RAI Sport dejal nogometaš Napolija Dries Mertens.

Poraz je močno užalostil zvezdnika Juventusa Cristiana Ronalda, ki se mu je prvič v klubski karieri primerilo, da je izgubil dva zaporedna finala. V letošnji sezoni je namreč s staro damo klonil tudi v italijanskem superpokalu.

V polfinalu je Juventus izločil Milan, Napoli pa Inter Samirja Handanovića. Napoli je desetič igral v finalu in šestič slavil, za Juventus pa je bil to rekordni 19. pokalni finale in peti v zadnjih šestih letih, a stara dama ostaja pri 13 zmagah.

Ekipi sta se sicer pred tem v pokalnem finalu srečali le 2012, Napoli je takrat zmagal z 2:0.

Finale bi moral biti prvotno na sporedu 13. maja, a je bil zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljen na današnji datum.